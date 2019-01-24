Гендиректора Apple насмешил вопрос про Яндекс.Телефон

Тим Кук, руководитель Apple, в рамках беседы с представителями прессы на ВЭФ рассмеялся, когда ему задали вопрос о гаджете Яндекс.Телефон.

После непродолжительного смеха Кук отметил, что никогда не слышал о подобном смартфоне. Отметим, что директор американской компании впервые участвует в данном мероприятии, проходящем в Давосе.

Что касается девайса от «Яндекса», то он был официально представлен в начале прошлого месяца. К его особенностям относят наличие встроенного виртуального помощника «Алиса». Он базируется на 8-ядерном чипсете Snapdragon 630 и имеет 5,65-дюймовый дисплей. Стоимость новинки составляет 18 тысяч рублей.