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НАУКА

GE строит самую большую в мире ветровую турбину

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категория: НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, Эксклюзив

Нидерланды издавна славятся своими ветряными мельницами, однако сегодняшняя новость связана со скорым появлением нового чуда света.

Дело в том, что GE собирается построить крупнейшую в мире ветряную турбину, которая будет расположена за пределами города Роттердам. Новая турбина будет установлена на высоте в 260 метров (для сравнения – высота Эйфелевой башни составляет 324 метра) и сможет производить 12 мегаватт электроэнергии – этого достаточно для обеспечения светом более 15 000 домов.

Данная турбина окажется прототипом совершенно новой серии под названием Haliade-X, которую компания планирует массово производить и размещать по всему свету в случае успешного тестирования концепта. Предполагается, что новая линейка окажется морской турбиной, однако строящийся прототип будет испытан на суше. После его создания инженеры будут следить за ним в течение следующих пяти лет, при необходимости внося в проект различные корректировки.

Одна из причин, по которым эта турбина нуждается в столь большом времени на тестирование, заключается в наличии у нее огромных лопастей. Длина каждой лопасти составляет более 107 метров, то есть она превышает длину футбольного поля. Эти лезвия настолько большие, что их невозможно транспортировать с завода GE, расположенного в Северной Америке. По этой причине компании прошлось построить абсолютно новый завод во Франции, где и будут произведены данные изделия.

Создание турбины должно начаться в текущем году, и GE надеется как можно скорее получить сертификат на данную продукцию, который позволит ей продавать данное оборудование различным коммерческим структурам уже к 2021 году. Если прототип окажется успешным, то вскоре гигантские турбины появятся во многих районах Северного моря, принося чистую электроэнергию в десятки тысяч домов.

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