Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
АВТО

Ford показал обновленное семейство Mondeo

Дата:
категория: АВТО

Американский автопроизводитель Ford разместил официальные сведения об обновленном семействе Mondeo, получившем дизельный двигатель и гибридную установку.

Дизайнеры также усовершенствовали бампера модели, изменили ее радиаторную решетку и установили новую светодиодную оптику. Салон автомобиля тоже подвергся ряду доработок: появились дополнительные виды отделки, а для 8-ступенчатого «автомата» добавлен кругообразный селектор.

В линейку моторов теперь входит новый 2,0-литровый дизель, мощность которого в зависимости от модификации составляет 190 или 150 «лошадок». В Европе можно будет приобрести гибридную версию автомобиля с бензиновым агрегатом объемом 2,0 литра и электродвигателем.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. В России отзывают свыше 1200 автомобилей Porsche
  2. Кроссовер Chery Tiggo 7 приедет в Россию весной 2019 года
  3. Lada Granta лидирует на рынке России второй месяц подряд

Эти новости могут вас заинтересовать

Ford показала обновленный вариант бюджетного седана Aspire

В Краснодаре полицейские задержали попавшего на видео дрифтера

Volkswagen показал тизер нового седана Passat

Обновленный кроссовер Haima S5 оснастили экономичным турбомотором

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках