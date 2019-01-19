Ford показал обновленное семейство Mondeo

Американский автопроизводитель Ford разместил официальные сведения об обновленном семействе Mondeo, получившем дизельный двигатель и гибридную установку.

Дизайнеры также усовершенствовали бампера модели, изменили ее радиаторную решетку и установили новую светодиодную оптику. Салон автомобиля тоже подвергся ряду доработок: появились дополнительные виды отделки, а для 8-ступенчатого «автомата» добавлен кругообразный селектор.

В линейку моторов теперь входит новый 2,0-литровый дизель, мощность которого в зависимости от модификации составляет 190 или 150 «лошадок». В Европе можно будет приобрести гибридную версию автомобиля с бензиновым агрегатом объемом 2,0 литра и электродвигателем.