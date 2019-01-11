Ford может закрыть свои заводы в Европе и России

Американский автопроизводитель Ford собирается уволить тысячи работников в своих заводах, расположенных в Европе, а также пересмотреть стратегию развития в России.

По словам Стивена Армстронга, руководителя европейского подразделения компании, они планируют улучшить эффективность своей работы, а для этого им предстоит сократить число работников и закрыть неприбыльные предприятия. В СМИ отмечают, что в Европе на заводах производителя работают около 54 000 специалистов. Неизвестно, как много людей собирается уволить «Форд».

К тому же компания собирается реструктуризировать свой бизнес в России. Представитель совместного предприятия Ford Sollers заявил, что акционерами сейчас изучаются несколько вариантов, а финальное решение будет объявлено этой весной или летом.