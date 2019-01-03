Физики открыли новое состояние вещества в сверхпроводящем материале

Группа экспериментаторов из лаборатории Эймса при Министерстве энергетики США и теоретики из Университета Алабама в Бирмингеме смогли обнаружить совершенно новое и на удивление долгоживущее состояние вещества в сверхпроводнике с пниктидом железа. Оно проявляется в виде лазерно-индуцированного формирования с коллективным поведением, которое конкурирует со сверхпроводимостью.

«Сверхпроводимость – это необычное состояние вещества, при котором объединение электронов заставляет их двигаться быстрее. Одна из основных проблем, которую мы пытаемся решить, заключается в изучении того, как различные состояния материала конкурируют за эти электроны. Это позволит нам сбалансировать конкуренцию и сотрудничество, чтобы повысить температуру, которая необходима для возникновения сверхпроводящего состояния», – отметил Джиганг Ван, физик лаборатории Эймса и профессор Университета штата Айова.

Чтобы поближе взглянуть на этот процесс, Ван и его команда использовали лазерные импульсы длительностью менее одной триллионной доли секунды, сопоставимой с продолжительностью вспышки при получении целой серии фотографий. Этот метод называется терагерцовая спектроскопия. Его можно считать «лазерной стробоскопической фотосъемкой», так как создается множество быстрых изображений, позволяющих обнаружить и изучить объединение электронов внутри материалов. Для этого также применяется длинноволновое инфракрасное излучение.

«Благодаря возможности увидеть динамику и колебания электронов в режиме реального времени мы можем лучше понять их. Это позволит нам создавать более эффективную сверхпроводящую электронику и энергосберегающие устройства», – отметил Ван.