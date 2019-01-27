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АВТО

Эксперты: январский рост цен значительно повлиял на продажи автомобилей

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категория: АВТО
Взято с Pixabay

На авторынке России многие бренды решили повысить цены на свои модели в результате роста НДС и инфляции. Эксперты решили узнать, как это решение повлияло на продажи авто в стране.

Согласно недавним подсчетам стоимость автомобилей в РФ в среднем увеличилась на 5 процентов. Специалисты несколько дней назад провели опрос потенциальных покупателей, чтобы узнать, как на них повлияло подорожание машин. Оказалось, что 55,4 процента автомобилистов больше не планируют приобрести транспортное средство в текущем году.

Еще 16,8 процента заявили, что им пришлось отложить покупку на неопределенный период времени. Около 12 процентов опрошенных сказали, что успели приобрести авто в конце прошлого года до подорожания. Лишь 15 процентов автолюбителей заявили, что не поменяют свои планы касательно приобретения машины в текущем году. Отметим, что в данном опросе участвовали 2800 человек.

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