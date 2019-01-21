Эксперты просят увеличить срок хранения женских замороженных яйцеклеток

Эксперты по фертильности пытаются донести правительству, что женщинам, которые замораживают свои яйцеклетки, должны разрешать хранить их более 10 лет.

В законодательстве указано, что замороженные яйцеклетки должны быть уничтожены после отмеченного времени, если только состояние здоровья женщины не привело к преждевременному бесплодию.

В ходе программы Виктории Дербишир эксперты отметили, что предел был выбран в произвольном порядке и не поспевал за развитием технологий.

В правительстве заявили, что продление выбранного срока «окажется значительным изменением социальной политики».

Участники кампании утверждают, что метод замораживания изменился с момента создания закона. Нынешний способ – витрификация – позволяет держать яйцеклетки в замороженном состоянии в течение неопределенного периода времени без ухудшения их базовых свойств.

Они отмечают, что наличие данного ограничения приводит к тому, что все большее количество женщин сталкивается с потерей шансов родить ребенка. Многие из них также начинают в спешке искать донора спермы, чтобы повторно заморозить эмбрион.

Сара Норкросс, директор некоммерческой организации Progress Educational Trust, которая помогает людям с проблемами бесплодия, является одним из трех экспертов, планирующих встретиться с министром здравоохранения Джеки Дойл-Прайс в этот понедельник.

«У этого закона отсутствует какая-либо биологическая причина. Он является дискриминационным по отношению к женщинам и лишает их возможности взять на себя ответственность за свою репродуктивную систему», – отметила Норкросс.

«Если вы хотите заморозить яйцеклетки в возрасте старше 20 лет, то, это не значит, что вам хочется обязательно использовать их ближе к своему 30-летию».

«Это ужасно и совершенно ненужно»

Сабрина Мэйдью заморозила свои яйцеклетки в возрасте 20 лет после прочтения газетной статьи.

«Я даже не подозревала, насколько быстро может закончиться 10-летний лимит. Я всегда думала, что успею ими воспользоваться. Однако в декабре прошлого года пришло время к их уничтожению. Я неохотно решила использовать донорскую сперму – я в буквальном смысле расплакалась возле компьютера, когда пыталась сделать выбор», – отметила Мэйдью.

«Прямо перед истечением срока я получила результаты сканирования, которые показали, что у меня возникли огромные миомы, и появилось истончение подкладки в яичнике. В результате в ноябре мне дали отсрочку “казни” – меня преждевременно признали бесплодной, поэтому мой срок заморозки яйцеклеток продлили до 55 лет», – отметила пациентка.

«Я, наверное, единственный человек, который прыгал от радости, когда узнал о своем бесплодии. Думаю, теперь после взвешенного выбора донора спермы, я вполне могу продолжить процедуру. Однако ограничение по времени является ужасным и совершенно ненужным элементом», – добавила Мэйдью.

Вместе с госпожой Норкросс на встречу отправится баронесса Дич, бывшая председатель Управления по оплодотворению человека и эмбриологии, которая поднимала эту дискуссию в Палате лордов, и профессор Эмили Джексон, специализирующаяся на медицинском праве.

В прошлогодних дебатах лорд О’Шонгнесси из Консерваторов заявил, что любое продление сроков хранения яйцеклеток «окажется значительным изменением социальной политики с далеко идущими последствиями, которые могут напрямую повлиять на решение женщин, когда им стоит заводить семьи. Это требует более широких публичных дебатов, прежде чем мы сможем рассмотреть любые изменения».

В Департаменте здравоохранения и социального обеспечения заявили, что госпожа Дойл-Прайс примет по внимание озабоченность экспертов во время встречи с ними в понедельник, и любые принятые решения будут изложены соответствующим образом.