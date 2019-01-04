Эксперты назвали ТОП-5 лучших электрокаров 2019 года

В ближайшие пять лет мы увидим множество новых электромобилей – один только Volkswagen заявляет, что к 2022 году у него будет 27 моделей авто, базирующихся на новой электрической платформе MEB. Rivian обещает выпустить в 2020 году электрический пикап и внедорожник. Но что насчет 2019 года? В США спрос на электрокары будет постепенно расти, поэтому производители начнут медленно наращивать предложение. Ниже мы рассмотрим несколько моделей электрических машин, которые могут заинтересовать вас уже в этом году.

Hyundai Kona Electric

Kona имеет весьма необычный дизайн. Если вы добавите ей несколько дополнительных крыльев и пластиковый обвес, то получите компактный кроссовер вместо крупного хэтчбека. Таким образом, он может стать отличным выбором для поклонников автомобилей класса SUV, так как способен преодолеть около 415 километров пути на одном заряде. Быстрая зарядка длится 30 минут и позволяет проехать еще 200 километров без остановки.

Данный хэтчбек не сотрет в пыль Model 3, однако ее 201-сильный мотор обеспечивает водителя бодрым ускорением – он может разогнаться до 100 км/ч всего за 7,6 секунды. Hyundai не раскрыла стоимость новинки, однако она вряд ли будет продаваться дороже электрической версии Chevy Bolt, то есть ее ценник составит 30-35 тысяч долларов.

Porsche Taycan

Обладая мотором мощностью 600 лошадиных сил и разгоняясь до 100 км/ч в час менее чем за 3,5 секунды, 4-дверный Taycan может стать главным конкурентом Tesla Model S. Благодаря системе быстрой зарядки на 800 Вольт, для преодоления следующих 100 километров автомобиль нужно оставить на подзарядку всего на 4 минуты.

Porsche собирается построить целую сеть зарядных станций, которая будет состоять из 500 точек для подзарядки. Она будет открыта ближе к концу 2019 года, когда автомобиль прибудет в США. На данный момент времени машина находится на завершающей стадии разработки. Однако оформить предзаказ на нее можно уже прямо сейчас.

Nissan Leaf Long-Range

Хоть Nissan еще официально не объявила выход усовершенствованной версии Leaf, однако многие эксперты отмечают, что это, скорее всего, произойдет именно в 2019 году. Новинка станет главным конкурентом Kona и Bolt, так как способна проехать около 402 километров на одном заряде, и оснащена 200-сильным электромотором.

Следует также отметить, что Leaf создается с возможностью двусторонней подачи электроэнергии через зарядное устройство, то есть он может при необходимости превратиться в генератор для вашего дома. Специалисты все еще отлаживают оборудование, однако сам автомобиль уже полностью готов.

Audi e-Tron

В то время как Jaguar i-Pace обладает футуристическим дизайном, а Tesla Model X имеет кабину в форме яйца, Audi e-Tron не стала далеко отходить от классической дизайнерской концепции марки. Модель стоит около 76 тысяч долларов и во многом похожа на обычный Q5. До первой «сотни» она способна разогнаться за 5,5 секунды.

Этот электрический кроссовер также поддерживает технологию быстрой зарядки, которая применяется сетью американских электростанций (к июлю будут открыты 500 новых точек). За 30 минут ее аккумуляторы подзаряжаются на 80 процентов.

Audi еще не сертифицировала диапазон e-Tron, однако с батарей на 95 кВт*ч стоит ожидать значения в 480 километров. Автомобиль поставляется с абонементом на бесплатную зарядку в размере 1000 кВт*ч. Звучит щедро, однако на деле эта сумма эквивалента 400 долларам. Продажа модели должна будет начаться во втором квартале текущего года. Покупатели уже могут зарезервировать ее за 1000 долларов.

Tesla за 35 тысяч долларов

Tesla продала огромное количество автомобилей Model 3, однако ни один из них не был в полной комплектации, реклама которой и сделала эту модель настолько популярной. Сейчас уже становится ясно, что компания никогда не станет выпускать подобное авто, однако многие все еще надеются увидеть его в будущем.

Хорошая новость заключается в том, что на деле «топовая» модификация Model 3 за 35 тысяч долларов доступна всем уже сейчас. Речь идет о поддержанном варианте Model S.