Экономика Китая демонстрирует самый медленный годовой рост с 1990 года

Экономика Китая растет самыми медленными темпами с 1990 года, вызывая опасения у экспертов по поводу негативного воздействия на мировую экономику.

Китай показал рост в размере 6,6 процента в 2018 году согласно официальным данным, опубликованным в понедельник.

За три последних месяца экономика страны выросла на 6,4 процента по сравнению с прошлым годом, однако в предыдущем квартале рост составлял 6,5 процента.

Данные соответствуют сделанным ранее прогнозам, однако усиливают обеспокоенность по поводу снижения роста у второй по величине экономики мира.

Темпы роста вызывают опасения по поводу возможного появления отрицательного побочного эффекта для всей мировой экономики. Торговая война с США лишь омрачает дальнейшие перспективы.

Официальные данные, размещенные в минувший понедельник, демонстрируют самые слабые квартальные темпы роста со времени последнего мирового финансового кризиса.

В то время как наблюдатели КНР советуют с осторожностью относиться к официальным данным по ВВП Китая, эксперты отмечают, что их вполне можно рассматривать в качестве полезного индикатора траектории роста страны.

Анализ: более широкие последствия?

Прогноз от Каришмы Васвани, делового корреспондента BBC Asia.

Замедление экономического роста в Китае не является неожиданной новостью. Пекин сообщал об этом в течение нескольких лет, сосредотачивая внимание на качестве роста, а не на его объеме.

Но все же нам стоит волноваться по этому поводу.

Замедление роста в КНР означает снижение роста во всем остальном мире.

От него зависит почти треть мировой экономики. Рабочие, экспортеры, страны-производители товаров – все мы зависим от Китая, который покупает у нас вещи.

Более медленный рост также означает, что Китаю будет труднее справиться со своей задолженностью, даже несмотря на несомненную способность Коммунистической партии поддерживать экономику.

Предупреждения о замедлении

Рост экономики в Китае замедлялся на протяжении многих лет, однако обеспокоенность по этому поводу заметно усилилась только в последние месяцы, так как многие компании начали бить тревогу из-за возможной потери важного для них рынка.

В этом месяце, к примеру, Apple предупредила акционеров, что низкий рост в КНР может серьезно ударить по ее продажам.

Автопроизводители и другие фирмы решили также высказаться о негативном влиянии торговой войны между Китаем и США.

Китайское правительство пытается отойти от роста за счет экспорта, чтобы сильнее зависеть от внутреннего потребления.

В последние месяцы местные политики активизировали свои усилия по поддержке экономики страны. Эти меры направлены на увеличение спроса и включают в себя ускорение реализации строительных проектов, снижение некоторых налогов и уменьшение уровня резервов, которые должны иметь банки.

Джулиан Эванс-Притчард, экономист из Capital Economics, отметил, что экономика Китая в конце 2018 года оставалась слабой, «но держалась лучше, чем многие опасались».

«Тем не менее, учитывая сдерживающие факторы, возникшие в результате замедления глобального роста и рынка кредитования, китайская экономика, вероятнее всего, ослабнет еще сильнее, а затем ее рост стабилизируется во второй половине 2019 года», – добавил специалист.