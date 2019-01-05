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НАУКА
ЖИВОТНЫЕ

Экологи впервые за два года обнаружили детеныша северного гладкого кита

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категория: ЖИВОТНЫЕ, НАУКА, ОКЕАН

Исследователи из американского института смогли заметить детеныша северного гладкого кита неподалеку от берега Флориды (штат США).

По словам исследователей, они пытались найти детенышей этого вида млекопитающих на протяжении последних двух лет, но им не удавалось этого сделать из-за малой численности данных китов. Люди почти полностью перебили северных гладких китов более двух столетий назад. На сегодняшний день в мире существуют около 450 особей.

К сожалению, данный вид крайне медленно восстанавливает свою популяцию по причине плохой рождаемости. Специалисты уверены, что причиной этому является переход планктона в новый ареал обитания. За два года погибли девятнадцать гладких китов – в основном из-за столкновения с кораблями и попадания в рыболовные сети.

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