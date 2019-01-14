Dongfeng выпустил удешевленный вариант кроссовера AX7

Китайская компания Dongfeng начала продажи бюджетного варианта модели AX7 прошлой генерации на авторынке Китая. Ее можно приобрести за 90 тысяч юаней (около 890 тысяч рублей).

В компании считают, что «новинка» поможет им увеличить свою долю в массовом сегменте и повысить продажи. К тому же данный вариант, несмотря на уменьшенную стоимость, внешне почти ничем не отличается от оригинала. Его линейка моторов все так же состоит из турбированных двигателей объемом 1,5 и 1,6 литра, мощность которых составляет 150 и 160 «лошадок» соответственно. Они могут работать вместе с 6-скоростной МКПП или автоматической трансмиссией с таким же числом передач.

Хоть речь и идет о бюджетной версии кроссовера, она все равно оснащена системой курсовой устойчивости, сенсорным экраном диагональю 8 дюймов и климат-контролем. У автомобиля также имеется помощник, помогающий водителю при спуске или подъеме машины.