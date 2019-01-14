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АВТО

Dongfeng выпустил удешевленный вариант кроссовера AX7

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категория: АВТО

Китайская компания Dongfeng начала продажи бюджетного варианта модели AX7 прошлой генерации на авторынке Китая. Ее можно приобрести за 90 тысяч юаней (около 890 тысяч рублей).

В компании считают, что «новинка» поможет им увеличить свою долю в массовом сегменте и повысить продажи. К тому же данный вариант, несмотря на уменьшенную стоимость, внешне почти ничем не отличается от оригинала. Его линейка моторов все так же состоит из турбированных двигателей объемом 1,5 и 1,6 литра, мощность которых составляет 150 и 160 «лошадок» соответственно. Они могут работать вместе с 6-скоростной МКПП или автоматической трансмиссией с таким же числом передач.

Хоть речь и идет о бюджетной версии кроссовера, она все равно оснащена системой курсовой устойчивости, сенсорным экраном диагональю 8 дюймов и климат-контролем. У автомобиля также имеется помощник, помогающий водителю при спуске или подъеме машины.

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