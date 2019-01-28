Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
АВТО

Для кроссовера Lamborghini Urus выпущен внедорожный пакет улучшений

Дата:
категория: АВТО

Компания Lamborghini подготовила для своего кроссовера уникальный внедорожный пакет, направленный на повышение проходимости автомобиля.

В пресс-релизе производителя отмечается, что данный комплект включает в себя усиленную защиту нижней части, внедорожные покрышки, специальные защитные накладки для бампера, огромные колесные диски диаметром 21 дюйм и улучшенные наконечники для выхлопных патрубков. К тому же у машины был увеличен клиренс до 248 миллиметров. У нее также появились два новых режима езды: по песку и пересеченной местности.

Линейка моторов у кроссовера осталась прежней, то есть он все так же оснащается двухтурбированным двигателем объемом 4,0 литра и мощностью 650 «лошадок». До первой «сотни» модель может разогнаться всего за 3,6 секунды.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. В России стартовали продажи нового универсала Kia Ceed SW
  2. Владелец Ferrari 308 GTS потратил 11 лет на установку другого двигателя в авто
  3. Lighting Motorcycles готовит к выпуску новую модель электробайка

Эти новости могут вас заинтересовать

Американец помыл автомобиль «раскаленной лавой» на автомойке

Разгон 5007-сильного гиперкара показали на видео

Компания Honda запатентовала новое торговое название ZSX

В 2018 году начнутся продажи двух новых моделей Lifan

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках