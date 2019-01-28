Для кроссовера Lamborghini Urus выпущен внедорожный пакет улучшений

Компания Lamborghini подготовила для своего кроссовера уникальный внедорожный пакет, направленный на повышение проходимости автомобиля.

В пресс-релизе производителя отмечается, что данный комплект включает в себя усиленную защиту нижней части, внедорожные покрышки, специальные защитные накладки для бампера, огромные колесные диски диаметром 21 дюйм и улучшенные наконечники для выхлопных патрубков. К тому же у машины был увеличен клиренс до 248 миллиметров. У нее также появились два новых режима езды: по песку и пересеченной местности.

Линейка моторов у кроссовера осталась прежней, то есть он все так же оснащается двухтурбированным двигателем объемом 4,0 литра и мощностью 650 «лошадок». До первой «сотни» модель может разогнаться всего за 3,6 секунды.