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АВТО

Cadillac показал новый кроссовер XT6 с тремя рядами сидений

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категория: АВТО

Американским автопроизводителем Cadillac был презентован новый полноразмерный кроссовер под названием XT6, имеющий три ряда кресел.

В длину новинка достигает 5,05 метра, в высоту – 1,964 метра, а в ширину – 1,784 метра, то есть она почти идентична немецкому Volkswagen Teramont. Ее создали на базе шасси С1XX с передним приводом. Она оборудована 6-цилиндровым атмосферным двигателем объемом 3,6 литра и мощностью 314 «лошадок». Мотор работает вместе с 9-скоростным «автоматом» GM Hydramatic.

Даже базовая модификация оснащена подогревом передних и задних кресел (первые обладают еще и вентиляцией), а также несколькими разъемами USB. В качестве дополнительных функций фигурируют круговые видеокамеры, ионизация воздуха, адаптивный круиз-контроль и другие современные технологии. Продажи авто должны будут стартовать в середине 2019 года.

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