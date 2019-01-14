Cadillac показал новый кроссовер XT6 с тремя рядами сидений

Американским автопроизводителем Cadillac был презентован новый полноразмерный кроссовер под названием XT6, имеющий три ряда кресел.

В длину новинка достигает 5,05 метра, в высоту – 1,964 метра, а в ширину – 1,784 метра, то есть она почти идентична немецкому Volkswagen Teramont. Ее создали на базе шасси С1XX с передним приводом. Она оборудована 6-цилиндровым атмосферным двигателем объемом 3,6 литра и мощностью 314 «лошадок». Мотор работает вместе с 9-скоростным «автоматом» GM Hydramatic.

Даже базовая модификация оснащена подогревом передних и задних кресел (первые обладают еще и вентиляцией), а также несколькими разъемами USB. В качестве дополнительных функций фигурируют круговые видеокамеры, ионизация воздуха, адаптивный круиз-контроль и другие современные технологии. Продажи авто должны будут стартовать в середине 2019 года.