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АВТО

Bentley покажет в Женеве новую модель

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категория: АВТО

Британский автопроизводитель Bentley сообщил, что покажет на Женевском мотор-шоу, которое стартует в начале весны, новую модель авто, посвященную 100-летнему юбилею бренда.

При разработке данного автомобиля конструкторы вдохновлялись гоночными машинами марки, выпущенными в XX веке. Компанией был размещен тизер новинки, на которой можно рассмотреть радиаторную решетку, логотип бренда и цифру «9». Скорее всего, это отсылка к номеру спорткара Bentley, участвовавшего в соревновании «24 часа Ле-Мана» около 89 лет назад.

В скором будущем производитель также собирается начать производство «заряженного» варианта Bentayga с подзаголовком Speed к наименованию. Новинку оснастят усовершенствованным бензиновым 6,0-литровым агрегатом мощностью 660 «лошадок».

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