АвтоВАЗ назвал стоимость и дату начала продаж Lada Vesta Sport

Отечественная компания АвтоВАЗ сообщила, что, начиная с 31 января, автомобилисты смогут купить наиболее дорогостоящую модель «Лада» в истории марки.

Ею оказалась Vesta Sport, стоимость которой составил 1 миллион 10 тысяч рублей. Новинка оборудована различными датчиками, климат-контролем, круиз-контролем, подогревом передних кресел, штатной магнитолой и мультифункциональным рулем. Автомобилисты могут также взять набор опций за дополнительную плату, включающий в себя заднюю видеокамеру, комплекс мультимедиа и подогрев переднего стекла.

Серийный выпуск автомобиля стартовал на предприятии в Тольятти в конце 2018 года. Он оснащен усовершенствованным мотором объемом 1,8 литра и мощностью 145 «лошадок». До первой «сотни» его можно разогнать чуть менее чем за 10 секунд.