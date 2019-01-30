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АВТО

АвтоВАЗ назвал стоимость и дату начала продаж Lada Vesta Sport

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категория: АВТО

Отечественная компания АвтоВАЗ сообщила, что, начиная с 31 января, автомобилисты смогут купить наиболее дорогостоящую модель «Лада» в истории марки.

Ею оказалась Vesta Sport, стоимость которой составил 1 миллион 10 тысяч рублей. Новинка оборудована различными датчиками, климат-контролем, круиз-контролем, подогревом передних кресел, штатной магнитолой и мультифункциональным рулем. Автомобилисты могут также взять набор опций за дополнительную плату, включающий в себя заднюю видеокамеру, комплекс мультимедиа и подогрев переднего стекла.

Серийный выпуск автомобиля стартовал на предприятии в Тольятти в конце 2018 года. Он оснащен усовершенствованным мотором объемом 1,8 литра и мощностью 145 «лошадок». До первой «сотни» его можно разогнать чуть менее чем за 10 секунд.

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