Астрономы обнаружили световой сигнал неизвестного происхождения

Международной команде исследователей космоса удалось обнаружить световой сигнал, имевший загадочное происхождение. Он был замечен учеными в центре галактики, расположенной в 1,7 миллиарда лет от Солнечной системы.

Астрономы отмечают, что в поимке транзиента (источник света, который способен менять свою яркость) им помог современный комплекс OGLE-IV. Он был специально создан для обнаружения космических тел или явлений, изменяющих уровень своей яркости. Согласно полученным данным яркость источника на протяжении двух месяцев увеличивалась, а затем она начала снижаться.

Согласно словам эксперта, оборудование зафиксировало исчезновение сверхновой, но изменение уровня яркости и показатели выделяемого тепла не соответствовали этому процессу. Поэтому специалисты пока не могут разгадать природу возникновения данного сигнала.