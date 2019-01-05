Археологи обнаружили в Мексике храм ацтекского бога

Специалистам в области археологии удалось отыскать древний храм, возведенный в честь бога по имени Шипе-Тотек из мифологии ацтеков. Сооружение было найдено в Пуэбле (штат Мексики).

По словам сотрудников IHAN древняя постройка была найдена учеными неподалеку от Теуакана. Согласно предварительным данным она применялась по своему прямому назначению индейцами во временной отрезок между 1000 и 1260 годами нашей эры. Определить божество, в честь которого был построен храм, археологам удалось путем изучения религиозных строений.

Ацтеки считали Шипе-Тотек божеством, покровительствующим сельскому хозяйству. По их мнению, именно он отвечал за смену времен года. Его обычно демонстрируют в маске, изготовленной из кожи людей. Соответствующие статуи были обнаружены во время раскопок.