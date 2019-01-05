Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
НАУКА
АРХЕОЛОГИЯ

Археологи обнаружили в Мексике храм ацтекского бога

Дата:
категория: АРХЕОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ, НАУКА

Специалистам в области археологии удалось отыскать древний храм, возведенный в честь бога по имени Шипе-Тотек из мифологии ацтеков. Сооружение было найдено в Пуэбле (штат Мексики).

По словам сотрудников IHAN древняя постройка была найдена учеными неподалеку от Теуакана. Согласно предварительным данным она применялась по своему прямому назначению индейцами во временной отрезок между 1000 и 1260 годами нашей эры. Определить божество, в честь которого был построен храм, археологам удалось путем изучения религиозных строений.

Ацтеки считали Шипе-Тотек божеством, покровительствующим сельскому хозяйству. По их мнению, именно он отвечал за смену времен года. Его обычно демонстрируют в маске, изготовленной из кожи людей. Соответствующие статуи были обнаружены во время раскопок.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Найденные в китайской пещере сталагмиты помогут улучшить точность датирования
  2. Ученые нашли останки огромного древнего травоядного существа
  3. В Бразилии обнаружены древние скелеты предков гигантских динозавров

Эти новости могут вас заинтересовать

Палеонтологи обнаружили во Франции останки динозавра с зубами-ножницами

Ученые рассказали о дружбе между девушками и парнями

Химики изобрели новый суперконденсирующий материал

NASA решило не переводить зонд Juno на короткую орбиту Юпитера

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках