Apple может снизить цены на iPhone в России

Тим Кук, руководитель Apple, во время беседы с журналистами сообщил, что некоторые гаджеты iPhone могут подешеветь в государствах с обесценившейся по отношению к доллару валютой.

Согласно его заявлению, в компании приняли подобное решения, проведя глубокую оценку ситуации на данных рынках. Он считает, что возвращение к ценам, сопоставимым стоимости девайсов в прошлом году, должно будет увеличить продажи смартфонов в данных странах.

Однако глава Apple не стал говорить, в каких именно регионах стоит ждать удешевления «Айфонов». Ранее стало известно, что в одной только Турции из-за девальвации национальной валюты продажи американских гаджетов снизились на 700 000 000 долларов.