Жителей Нью-Йорка захлестнула эпидемия фото мужских половых органов

В издании The New York Times заявили, что горсовет Нью-Йорка собирается ввести наказание за рассылку незнакомым людям фотоснимков мужских половых органов с помощью AirDrop.

Данное нарушение было названо cyber-flashing. Власти собираются наказывать за него штрафом в размере 1000 долларов или тюремным сроком на год. По их словам, новое явление никак не описано в законодательстве, чем и пользуются нарушители, однако на деле оно ничем не отличается от сексуального домогательства, за исключением того, что основано на высоких технологиях.

Эксгибиционисты высылают фото порнографического содержания с помощью опции AirDrop, присутствующей в гаджетах Apple и дающей возможность пользователям быстро отсылать снимки всем, у кого работает данная функция в радиусе 10 метров. Благодаря этой опции отправители сохраняют полную анонимность, поэтому выявить отправителя в общественных местах крайне непросто.