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АВТО

Житель Германии рассказал о ценах и преимуществах Lada Vesta SW Cross для немцев

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категория: АВТО

Блогер из Германии решил посвятить свой новый материал российской машине Lada Vesta SW Cross, раскрыв ее цены на немецком авторынке и назвав основные преимущества.

По словам немца, данная модель пользуется немалым спросом в стране – ее нередко можно увидеть на городских дорогах. Основными конкурентами ей стали аналогичные автомобили от Ford, Renault и Fiat, однако они все проигрывают «Весте» в стоимости.

В качестве примера он привел кросс-версию автомобиля в базовом оснащении, которая оборудована 16-клапанным 1,6-литровым мотором, выдающим 106 «лошадок». В Германии ее можно приобрести за 15 000 евро. Ближайшие конкуренты стоят как минимум на пару тысяч дороже. Максимальная модификация обходится немцам в 17 000 евро.

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