Японские тюнеры превратили Suzuki Jimny в «Гелендваген»

Специалистами из японского тюнинг-ателье Wald International удалось превратить компактный кроссовер Suzuki Jimny в брутальный внедорожник, похожий на знаменитый Mercedes-Benz G-Class.

Новинка значительно отличается от стандартной версии. В глаза сразу же бросается значительно увеличенный клиренс, благодаря которому авто способно преодолевать почти любое бездорожье, агрессивный обвес и новые покрышки. Тюнеры также оснастили машину дополнительной оптикой, массивным капотом с воздушными заборниками и задним спойлером.

Решетка радиатора была полностью переделана, чтобы Jimny еще сильнее напоминал немецкую модель. Напоминаем, что следующая генерация данного кроссовера была продемонстрирована в Японии в начале нынешнего лета.