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АВТО

Японские тюнеры превратили Suzuki Jimny в «Гелендваген»

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категория: АВТО

Специалистами из японского тюнинг-ателье Wald International удалось превратить компактный кроссовер Suzuki Jimny в брутальный внедорожник, похожий на знаменитый Mercedes-Benz G-Class.

Новинка значительно отличается от стандартной версии. В глаза сразу же бросается значительно увеличенный клиренс, благодаря которому авто способно преодолевать почти любое бездорожье, агрессивный обвес и новые покрышки. Тюнеры также оснастили машину дополнительной оптикой, массивным капотом с воздушными заборниками и задним спойлером.

Решетка радиатора была полностью переделана, чтобы Jimny еще сильнее напоминал немецкую модель. Напоминаем, что следующая генерация данного кроссовера была продемонстрирована в Японии в начале нынешнего лета.

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