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ГАДЖЕТЫ

«Яндекс» показал собственный смартфон

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категория: ГАДЖЕТЫ

Сотрудники «Яндекса» продемонстрировали широкой общественности собственный мобильный гаджет, в который встроен голосовой помощник «Алиса».

В данном устройстве «Алиса» представляет собой интегрированную опцию, а не стороннее приложение. Специалисты отмечают, что вызвать ее можно в любое время: во время запуска игры, просмотра видео или использования другой программы. Помощник ответит пользователю, даже если аппарат просто лежит неподалеку.

Девайс базируется на ОС Android версии 8.1 и оборудован двойной камерой на задней панели. В качестве его «мозга» используется 8-ядерный чипсет Snapdragon 630. «Яндекс.Телефон» также оснащен 5,65-дюймовым дисплеем с разрешением 2160 на 1080 пикселей. Приобрести новинку можно будет уже завтра почти за 18 тысяч рублей.

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