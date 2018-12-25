Xiaomi показала собранную из тысячи смартфонов новогоднюю елку

Китайским производителем гаджетов Xiaomi была создана огромная новогодняя елка, состоящая из 1005 мобильных устройств. На их экранах демонстрируются кусочки праздничного дерева.

Елка была сооружена из новейших моделей девайса Play. В высоту она достигает восьми метров. На ее создание у специалистов ушло почти четырнадцать дней. В результате компании из КНР удалось побить рекорд Vestel, собравшей в 2017 году мозаику из полтысячи смартфонов.

Впрочем, для Xiaomi это далеко не первый рекорд подобного плана. К примеру, в начале осени она смогла создать крупнейшую на планете световую мозаику, которая была собрана из почти десяти тысяч оранжевых и белых лампочек. Она размещена в индийском городе Бангалор перед офисом производителя.