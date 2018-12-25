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ГАДЖЕТЫ

Xiaomi показала собранную из тысячи смартфонов новогоднюю елку

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категория: ГАДЖЕТЫ

Китайским производителем гаджетов Xiaomi была создана огромная новогодняя елка, состоящая из 1005 мобильных устройств. На их экранах демонстрируются кусочки праздничного дерева.

Елка была сооружена из новейших моделей девайса Play. В высоту она достигает восьми метров. На ее создание у специалистов ушло почти четырнадцать дней. В результате компании из КНР удалось побить рекорд Vestel, собравшей в 2017 году мозаику из полтысячи смартфонов.

Впрочем, для Xiaomi это далеко не первый рекорд подобного плана. К примеру, в начале осени она смогла создать крупнейшую на планете световую мозаику, которая была собрана из почти десяти тысяч оранжевых и белых лампочек. Она размещена в индийском городе Бангалор перед офисом производителя.

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