Выкуп спецтехники

При правильном обслуживании и эксплуатации современной надежной спецтехники, она может прослужить без поломок, пока полностью не выработает свой ресурс. Чтобы ее восстановить, потребуется много средств и времени, а продать самостоятельно практически невозможно. В этом случае лучше воспользоваться выкупом спецтехники, особенно когда:

Возникают проблемы с гидросистемой. Выходят из строя клапанные системы. Ломаются пальцы ковша, если это экскаватор. Если пришла в негодность рукав высокого давления у автобетононасоса. Выработал свой ресурс двигатель. Требуется ремонт ходовой части (звездочкам, каткам, направляющим и т. д.).

При возникновении этих или боле серьезных поломок, следует обратиться в компанию Автовыкуп-777 и заключить договор купли-продажи, чтобы получить за вышедший из строя самосвал или экскаватор немалые деньги.

Выкуп кредитной спецтехники

Поскольку эта техника стоит больших денег, чтобы ее купить, не обойтись без банковского кредита под большие проценты. Иногда с их выплатой могут возникнуть проблемы. Тогда банк имеет право продать залоговое имущество за цену, которая покроет сумму задолженности. Но такой оборот дела может оказаться совершенно невыгодным кредитополучателю. Чтобы сократить свои финансовые потери, ему следует обратиться в компанию Автокредит-777, которая решит все проблемы, выкупит залоговую технику почти за рыночную цену, закроет кредитный долг, а оставшиеся деньги выдаст клиенту. Для этого нужны следующие документы:

Гражданский паспорт продавца. Условия кредитного договора с банком. Комплект документов на спецтехнику.

Всего на выкуп потребуется пару дней, основная доля которого уйдет на решение банковских дел.

Автокран Terex-Demag AC-40 City: технические характеристики

Несмотря на свою компактность, он обладает грузоподъемностью в 40 000 кг. Его крановое оборудование смонтировано на шасси высокой проходимости, а длина стрелы может изменяться в пределах 780-3102 см. Его конструкция позволяет ему работать в стесненных городских условиях. При использовании гуська стрела удлиняется до 44,2 м, что увеличивает его возможности. Среди главных достоинств этого крана следует отметить:

Большую скорость перемещения по трассе, обеспечивающей быстроту преодоления расстояний между рабочими площадками. Высокую проходимость и маневренность, что позволяет эксплуатировать его в недоступных для другой технике местах. Высокоэффективную работу, обеспечиваемую производительностью и компактностью. Применимость внутри помещений.

Продажа спецтехники и налоги

Спецтехника – то же имущество, что дом или автомобиль, поэтому ее продажа также облагается налогом по ставке 13%. Но в некоторых случаях он может не уплачиваться:

Когда техника находится у владельца три и более года. Если она продана за сумму менее чем покупная цена. Продажа за сумму 250 тысяч рублей или ниже.

Дополнительную информацию по автовыкупу спецтехники можно уточнить по нашему телефону: 8-926-799-64-44.