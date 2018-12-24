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АВТО

Volkswagen создает электромобиль-амфибию

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категория: АВТО

Немецкий автопроизводитель Volkswagen занимается разработкой уникального электромобиля-амфибии. Недавно им было запатентовано наименование Type 7, которым ранее немцы называли машины для плавания.

Официальный дебют новинки запланирован на начало следующей весны на Женевском мотор-шоу. Впрочем, не исключено, что речь идет просто о новой модели автомобиля, так как в свое время фургон и хэтчбек Beetle носили названия Type 2 и 1. К тому же сама компания не опубликовала никакой информации о своем новом авто.

Правда, портал Autoblog из Сербии разместил в соцсетях возможный тизер электрокара. Эксперты также отмечают, что он, скорее всего, будет выпущен в небольшом количестве для небольшого числа покупателей.

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