Внедорожник BMW X8 окажется самой дорогой и большой моделью компании

Специалисты отмечают, что флагманская модель BMW X8 может оказаться не только наиболее крупным автомобилем марки, но и самым дорогим.

На данный момент времени флагманом компании является модель X7, у которой комплектация xDrive50i M Sport стоит более 122 000 долларов (свыше 8 миллионов рублей). Разрабатываемый немцами кроссовер X8, скорее всего, будет продаваться по еще более высокой цене. Впрочем, информация о новом внедорожнике пока что появляется только в СМИ, то есть сам производитель официально еще не объявлял о его создании.

Согласно имеющимся сведениям у машины на данный момент имеется лишь кодовое наименование – G90. Автоэксперты отмечают, что она не будет обладать кузовом в форме купе. Эта модель должна будет занять пробел, образовавшийся между Rolls-Royce Cullinan и X7.