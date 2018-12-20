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АВТО

В Тульской области в результате ДТП с грузовиком погибли три человека

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категория: АВТО

Андрей Ярцев, представитель УМВД по Тульской области, рассказал о том, что в регионе в ночь на 20 декабря произошло ДТП, унесшее жизнь трех человек.

По словам работников правоохранительных органов, дорожная авария произошла на автотрассе «Крым». Легковой автомобиль Renault Megane на полном ходу врезался в грузовую машину «Газель Некст». Он добавил, что иномарка направлялась на юг из Курской области. На данный момент времени полицейские пытаются выяснить причины случившегося, например, кто именно выехал на встречную полосу. Скорее всего, один из водителей уснул на дороге.

В легковом авто находились трое человек: два из них скончались мгновенно, а третий умер по дороге в медицинское учреждение. Водитель грузовика тоже получил травмы, однако он находится в стабильном состоянии.

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