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В ФОКУСЕ

В США высоко оценили новое «супероружие» российского спецназа

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категория: В ФОКУСЕ, ТЕХНОЛОГИИ

В агентстве The National Interest, издаваемом в США, высоко оценили современную версию российского автомата ШАК-12, созданного для отрядов специального назначения.

Впервые о данном оружии заговорили еще в прошлом году, а его официальная демонстрация состоялась на мероприятии «Армия-2018». По словам эксперта, этот автомат предназначен для применения в ближнем бою в операциях, направленных на борьбу с террористами. Он добавил, что его могут использовать при захвате заложников в ситуациях, когда боевик продолжает оказывать сопротивление, даже будучи раненым, из-за всплеска адреналина.

Калибр ШАК-12 составляет 12,7 миллиметра. Для него создаются патроны весом 33 грамма, которые могут уничтожить цель даже в случае ведения огня через стены или при поверхностном попадании.

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