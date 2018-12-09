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АВТО

В Сети случайно показали салон новой Lada Vesta

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категория: АВТО

В Интернете был случайно продемонстрирован рендер салона обновленной версии Lada Vesta. Его продемонстрировал видеоблогер Сергей Николаев в одной из своих новых записей.

По словам Николаева, он получил это изображение от своего подписчика, нашедшего его на одном из сайтов, посвященных отечественной модели. Компания действительно продемонстрировала новый интерьер машины, однако сделала это за закрытыми дверями. Соответствующее мероприятие было проведено в Санкт-Петербурге в начале прошлого месяца.

К главным особенностям интерьера многие сразу же отнесли сравнительно большой дисплей системы мультимедиа. В салоне была также обнаружена переделанная система управления климатом и измененное расположение многих кнопок. Впрочем, не стоит забывать, что речь идет о рендере, поэтому финальная версия вполне может отличаться от него.

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