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АВТО

В России стартовали продажи обновленного Chevrolet Camaro

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категория: АВТО

Американский автопроизводитель Chevrolet объявил о начале продаж обновленной версии Camaro на российском авторынке. Машину можно предзаказать в любом дилерском центре. Первые поставки начнутся в следующем месяце.

За начальную комплектацию автомобиля компания просит 2,99 миллиона рублей. Новинка обладает несколькими отличиями от предыдущего варианта: другими бамперами, иной светотехникой и доработанной радиаторной решеткой. На ней установлен турбированный 2,0-литровый мотор, выдающий 238 «лошадок» и работающий вместе с 8-скоростным «автоматом».

Салон машины тоже изменился, к примеру, в нем теперь размещен современный комплекс мультимедиа с сенсорным дисплеем диагональю 8 дюймов. Модель также получила новую заднюю камеру и доработанный навигатор. Покупатели могут приобрести новинку с одним из трех вариантов дизайна огромных колесных дисков на выбор.

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