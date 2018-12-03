В России открылся предзаказ на Mercedes-Benz GLE нового поколения

В российском подразделении немецкого производителя Mercedes-Benz сообщили о том, что любой желающий с сегодняшнего дня может оформить предварительный заказ на новый кроссовер GLE.

Первые поставки модели новой генерации должны будут начаться в первом квартале следующего года. Предзаказать можно одну из трех комплектаций на выбор. Самая дешевая модификация обойдется покупателям в 4 миллиона 650 тысяч рублей, а самая дорогая – в 6 миллионов 230 тысяч рублей. Автомобиль изменился не только внешне, но и внутренне. Экстерьер, к примеру, стал более спортивным, а его размеры заметно увеличились, что положительно сказалось на объеме багажника и свободном пространстве в салоне.

В интерьере теперь установлена система мультимедиа BMUX последней генерации, которая включает в себя сразу два огромных 12,3-дюймовых экрана, установленных неподалеку друг от друга. Новинка также обладает множеством электронных помощников и абсолютно новой моторной линейкой.