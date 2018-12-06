В России начались продажи смартфона Meizu 16

Китайский бренд Meizu сообщил о старте продаж нового гаджета в России. Он получил множество функций флагманского устройства 16th, но при этом стоит дешевле.

Новый девайс оснащен восьмиядерным чипсетом Snapdragon 710, которого вполне достаточно для запуска любых современных приложений и игр. Под экраном Meizu 16 установлен сканер отпечатков пальцев, скорость срабатывания которого равна 0,25 секунды. На передней панели установлена 20-мегапиксельная камера.

На задней части смартфона размещена двойная камера с матрицами в 12 и 20 мегапикселей. Заказать смартфон можно на официальном портале компании. Версия с 6 гигабайтами оперативной и 64 гигабайтами внутренней памяти обойдется покупателям в 33 тысячи рублей.