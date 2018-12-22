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Астрономия

В Роскосмосе рассказали, когда Солнце сожжет Землю

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категория: Астрономия, КОСМОС
Взято с Pixabay

Телевизионной студией Роскосмоса был опубликован ролик, в котором сообщается о судьбе небесного светила и всех планет, расположенных в нашей звездной системе.

В 3-минутном видео с громким заголовком «Когда сгорит Земля» отмечается, что, как только Солнце выработает основную часть водорода, составляющую 90 процентов ее объема, оно начнет светить с еще большей силой. В результате его яркость увеличится в тысячи раз, что приведет к уничтожению всей земной жизни.

По словам Сергея Попова, российского ученого, у землян есть не менее одного миллиарда лет до момента, когда Солнце значительно увеличится в размерах. Таким образом, человечество имеет немалый запас времени на решение данной проблемы.

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