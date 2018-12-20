В Петербурге на продажу выставлен раритетный Adler Diplomat за 6,9 млн рублей

В Северной столице РФ появилось объявление о продаже единственного в СНГ ретро-автомобиля Adler Diplomant, выпущенного в 1940-м году и продающегося за 6,9 миллиона рублей.

Владелец авто отмечает, что пробег машины составляет около 10 000 километров. На нем установлен мотор от «Волги» объемом 2,0 литра и мощностью 90 «лошадок». Однако родной силовой агрегат V6 идет в комплекте с транспортным средством (вероятнее всего, он находится в неисправном состоянии). Автомобиль оснащен 4-скоростной МКПП.

По словам продавца, Diplomat находится на ходу и содержится в теплом гараже, то есть покупатель сможет использовать его сразу же после приобретения. Напомним, что данная модель выпускалась немецким производителем, начиная с 34-го и заканчивая 40-м годом прошлого столетия. Всего было выпущено чуть больше 3-х тысяч штук этих авто.