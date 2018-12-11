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ГАДЖЕТЫ

В Китае запретили Apple продавать старые iPhone

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категория: ГАДЖЕТЫ
Взято с Pixabay

Вчера стало известно, что компании Qualcomm удалось выиграть в судебном споре против нескольких дочерних компаний Apple, которые теперь должны убрать с продажи iPhone прошлых поколений.

Китайский производитель процессоров подал в суд на американскую компанию в прошлом году. В иске было отмечено, что Apple пользуется чужими разработками и при этом не выплачивает компенсацию. В результате китайский суд встал на сторону Qualcomm, акции которой тут же подорожали. У изготовителя «Айфонов» они напротив снизились в цене.

Однако в Apple позднее отметили, что запрет относится к патентам, связанным с операционной системой прошлой версии. Теперь же новые устройства оснащаются iOS 12, поэтому компания продолжит реализовывать в Китае модели, вышедшие в текущем году. Что касается предыдущих поколений устройств, то в них производителю нужно лишь внести изменения в ПО, чтобы вновь вывести их на китайский рынок.

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