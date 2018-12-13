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АВТО

В Китае рассекретили конкурента BMW X6 от Volkswagen

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категория: АВТО

На официальном интернет-ресурсе китайского Минпрома появились фотоснимки нового кроссовера Volkswagen, который должен будет стать основным конкурентом BMW X6.

На размещенных фото показано, что внешний вид новинки создан в соответствии с дизайном концепт-кара Atlas Cross Sport, продемонстрированного компанией весной текущего года. Она была разработана на базе той же архитектуры, что и модель Teramont. От прототипа кроссовер отличается измененной радиаторной решеткой, передними фарами и обвесами.

Моторная гамма новинки будет включать в себя турбированные двигатели, объем которых варьируется от 2,0 до 2,5 литров, а мощность – от 186 до 299 «лошадей». Все агрегаты смогут работать с 7-скоростным «роботом». Продажи автомобиля в Китае должны будут начаться в следующем году.

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