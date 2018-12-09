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НАУКА
ЖИВОТНЫЕ

В Калифорнии пес почти месяц ждал хозяев у сгоревшего дома

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категория: ЖИВОТНЫЕ

На телевизионном канале Fox8 вышел сюжет о том, что собака несколько недель ждала возвращения своих хозяев, находясь неподалеку от сгоревшего здания в Калифорнии.

В социальной сети «Фейсбук» было сообщено о том, что во время лесных пожаров семье не удалось добраться до пса, из-за чего ей пришлось уехать без него. Но владельцы животного надеялись, что с ним ничего не случится. После получения от властей разрешения на возвращение к своему дому они обнаружили невредимого питомца, который словно охранял сгоревшую постройку в отсутствии хозяев. Позднее семья выяснила, что собаку подкармливала местная работница организации по спасению зверей.

Пожар, возникший в северной области штата около месяца назад, оказался наиболее разрушительным в истории региона. Он унести жизни свыше восьмидесяти человек. Более сотни американцев все еще считаются без вести пропавшими.

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