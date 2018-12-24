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ИСТОРИЯ

В Боснии ученые нашли самую древнюю египетскую пирамиду

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категория: ИСТОРИЯ, КОСМОС

Исследователи обнаружили на территории Боснии наиболее древнюю пирамиду, схожую с египетскими постройками и возведенную неизвестной цивилизацией.

По словам Семио Османагича, историка из США, сооружение, найденное в Високо, является уникальной Пирамидой Луны, которая в древности считалась самой крупной из существующих. Неподалеку от нее расположен холм Височника, который ученые называют Пирамидой Солнца – ее высота достигает 215 метров. Специалисты отмечают, что неподалеку должна находиться еще одна постройка, созданная 12 000 лет назад. Обнаружить ее нелегко, так как внешне она похожа на простой холм.

Османагич добавил, что, по его мнению, более 15 000 лет назад на планете находилась высокоразвитая цивилизация, которая могла возводить огромные пирамиды. Обнаруженные постройки якобы являются доказательством их существования.

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