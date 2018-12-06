В Болхове водитель Lada врезался в бетонный отбойник

Представители службы МЧС по Орловской области сообщили о том, что вчера, 5 декабря, в городе Болхов произошла серьезная дорожная авария.

В опубликованном сообщении говорится о том, что в вечерние часы на улице Генерала Белова легковая машина Lada Kalina на огромной скорости влетела в железобетонный отбойник, расположенный на краю дорожного полотна. В автомобиле на момент ДТП находились два человека.

В ГИБДД отмечают, что пассажир и водитель отечественного авто получили различные травмы. Первого отправили в ближайший медицинский центр, а второму оказали медпомощь на месте, а затем отпустили. Машина получила серьезный механический ущерб.