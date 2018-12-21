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АВТО

В Башкирии произошло ДТП с участием КамАЗа, есть пострадавшие

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категория: АВТО

На автомобильной трассе, ведущей из Уфы в Оренбург, случилось серьезное ДТП, в котором грузовой автомобиль КамАЗ на полном ходу врезался в универсал Lada Priora.

Российским легковым авто управлял 27-летний мужчина из Кумертау, который ехал в сторону столицы Башкортостана. Он влетел во встречный грузовик в районе Стерлитамака. Удар в основном пришелся на одно из колес грузового прицепа, что привело к его вылету из крепления. КамАЗом управлял 66-летний водитель.

Грузовик получил сравнительно небольшой ущерб, а вот универсал был серьезно покорежен – почти вся его передняя часть превратилась в металлолом. К счастью, водитель и пассажир «Приоры» выжили, но были доставлены в медицинское учреждение с различными травмами.

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