В Австралии скончался самый известный в мире кенгуру

На страничке одного из австралийских заповедников в «Фейсбуке» появилось сообщение о смерти кенгуру по имени Роджер, получившего всемирную известность благодаря хорошо развитой мускулатуре.

Крис Барнс, начальник заповедной зоны, отметил, что любимец интернет-пользователей скончался вчера днем в возрасте двенадцати лет. Двухметровый Роджер смог стать «звездой социальных сетей» около трех лет назад, когда работники парка, расположенного в Алис-Спрингс, разместили его первые фотоснимки. Затем была опубликована видеозапись, на которой кенгуру голыми руками разламывает металлические ведра. Она моментально стала вирусным и сделала животное известным на всю планету.

Роджер все двенадцать лет прожил в данной заповедной области, куда его доставил лично Барнс – он спас детеныша из сумки матери, которую сбил автомобиль. По словам Криса, именно этот кенгуру вдохновил его создать заповедник в Северной территории, где теперь проживают тысячи зверей.