Уфологи считают упавший в Хабаровске метеорит обломком планеты Нибиру

Специалисты в области уфологии считают, что упавший в Хабаровском крае метеор является куском загадочной планеты Нибиру, которая якобы угрожает Земле полным уничтожением.

По мнению уфологов, инопланетяне, находящиеся на «Планете X», уже принялись за бомбардировку нашего мира, отправив первый осколок. В качестве доказательства своей теории они приводят слова местных жителей, которые отметили, что небосвод был красным во время падения космического объекта, а облака приняли странную форму.

К тому же недавно было опубликовано фото Нибиру, сделанное жителем Владимира. Конспирологи также добавили, что на Камчатке произошло землетрясение, являющееся признаком приближения огромной планеты. Впрочем, скептики отмечают, что все это является обычными природными явлениями.