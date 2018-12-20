Уфологи рассказали о трех сценариях первого контакта с инопланетянами

Исследователи внеземных цивилизаций рассказали о трех самых вероятных сценариях первой встречи землян с представителями инопланетных рас.

Первый из них связан с открытым нападением на нашу планету. Учитывая возможности пришельцев, они смогут быстро уничтожить всю жизнь на ней. После этого инопланетяне, скорее всего, терроформируют Землю, чтобы создать на ней комфортные условия для обитания. Второй сценарий предполагает скрытное уничтожение людей при помощи психологического воздействия. Внеземные расы просто возьмут под контроль лидеров всех стран, и будут управлять тем самым всей планетой.

Третий вариант считается уфологами самым правдоподобным. Согласно ему пришельцы уже живут среди людей, однако скрывают свое существование. Они не планируют захватывать или уничтожать человечество, а просто изучают его для пополнения своей базы данных.