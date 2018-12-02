Уфологи нашли на Луне таинственное сооружение инопланетян

Специалисты в сфере уфологии смогли найти таинственное телекоммуникационное сооружение на лунной поверхности, похожее на разработку Николы Тесла.

По словам исследователей внеземных форм жизни, обнаруженная инопланетная конструкция имеет поразительное сходство с Башней Ворденклиф, возведенной более 100 лет назад. Главное назначение этой постройки заключалось в беспроводной передаче электричества и создании стабильной телефонной связи.

Многие уфологи тут же предположили, что Никола Тесла имел какую-то связь с пришельцами. Именно от них он получил знания и технологии, опережавшие земные на сотни лет. Что касается башни на Луне, то, по мнению экспертов, она может служить передатчиком для отправки информации о землянах в космос.