Ученые сообщили о серьезной опасности употребления мяса и печени

Исследователи узнали, что при частом употреблении печени и красного мяса увеличивается риск возникновения болезней, связанных с сердцем и кровяными сосудами.

По словам американских ученых, данная пища приводит к резкому увеличению содержания триметиламин-N-оксида в крови, который вырабатывают бактерии, находящиеся в кишечнике. Эксперты добавляют, что этот элемент появляется при переваривании таких веществ как карнитин, холин и лецитин, в огромном объеме содержащиеся в вышеуказанных продуктах.

Ученые провели ряд экспериментов с множеством добровольцев, в ходе которых выявили, что люди, часто употреблявшие красное мясо, имели в своей крови в несколько раз больше опасных элементов, чем у тех, кто ел в основном белое мясо или вовсе не употреблял мясных блюд.