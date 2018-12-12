Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
ЗДОРОВЬЕ

Ученые сообщили о серьезной опасности употребления мяса и печени

Дата:
категория: ЗДОРОВЬЕ, НАУКА

Исследователи узнали, что при частом употреблении печени и красного мяса увеличивается риск возникновения болезней, связанных с сердцем и кровяными сосудами.

По словам американских ученых, данная пища приводит к резкому увеличению содержания триметиламин-N-оксида в крови, который вырабатывают бактерии, находящиеся в кишечнике. Эксперты добавляют, что этот элемент появляется при переваривании таких веществ как карнитин, холин и лецитин, в огромном объеме содержащиеся в вышеуказанных продуктах.

Ученые провели ряд экспериментов с множеством добровольцев, в ходе которых выявили, что люди, часто употреблявшие красное мясо, имели в своей крови в несколько раз больше опасных элементов, чем у тех, кто ел в основном белое мясо или вовсе не употреблял мясных блюд.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Нейросеть научилась оживлять фигуры людей на фотоснимках
  2. В Австралии скончался самый известный в мире кенгуру
  3. Исследователи обнаружили новый способ борьбы с малярией в печени

Эти новости могут вас заинтересовать

Умение жевать пищу помогло выжить млекопитающим, уверены ученые

Быть интровертом в офисе не так уж и плохо

Ученые нашли специю, которая препятствует старению

Ученые изобрели новый метод контроля популяции лемуров на Мадагаскаре

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках