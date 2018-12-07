Ученые рассказали о похожей на воздушный шар гелиевой экзопланете

Астрономы обнаружили удаленную планету, атмосфера которой содержит в себе огромное количество гелия. Она набухла до такой степени, что напоминает собой воздушный шар.

Международная группа исследователей, включая Джессику Спок и доктора Дэвида Синга из Эксетерского университета, выяснила, что из атмосферы экзопланеты HAT-P-11b, найденной в 124 световых годах от Земли в созвездии Лебедя, постоянно выходит инертный газ.

Невероятный прорыв был возглавлен специалистами из Женевского университета, которые наблюдали за экзопланетой с использованием спектографа под названием «Карменес», установленного на 4-метровом телескопе в Калар-Альто (Испания).

Впервые за все время ученые получили данные о скорости атомов гелия, находящихся в верхней атмосфере экзопланеты, которая по своим размерам сопоставима с Нептуном. Гелий находится в расширяющемся облаке, которое постепенно выходит за границы космического тела, точно так же, как воздушный гелиевый шарик может ускользнуть из человеческих рук.

Исследовательская группа полагает, что их новое открытие может помочь в более глубоком понимании природы происхождения экстремальных атмосферных условий, возникающих вокруг горячих экзопланет.

Соответствующее исследование было опубликовано в популярном научном журнале Science 6 декабря 2018 года.

Джессика Спок, специалист из отдела физики и астрономии Эксетерского университета, сказала следующее: «Это действительно захватывающее открытие, особенно учитывая тот факт, что в этом же году удалось впервые обнаружить гелий в атмосфере экзопланет. Наблюдение показывает, что гелий вырывается с объекта из-за воздействия на него радиации, выделяемой местной звездой. Надеемся, что мы сможем использовать это новое исследование, чтобы узнать, какие типы планеты обладают значительными гелиевыми и водородными оболочками, и как долго они способны удерживать газы в своей атмосфере».

Гелий впервые был обнаружен в виде неизвестной желтой сигнатуры спектральной линии солнечного света в 1886 году. Английский астроном Норман Локьер первым предположил, что эта линия является новым элементом и назвал его в честь греческого титана (бога) Солнца – Гелиоса. Позднее было выяснено, что он является одним из основных компонентов, из которых состоят такие планеты Солнечной системы как Сатурн и Юпитер.

Он также является вторым наиболее распространенным элементом во Вселенной. Долгое время его относили к одним из наиболее легко обнаруживаемых газов гигантских экзопланет. Однако его смогли успешно обнаружить в атмосфере этих объектов лишь в начале 2018 года в рамках новаторского исследования, которое тоже было возглавлено Джессикой Спок.

В ходе новой научной работы исследовательская группа воспользовалась спектографом «Карменес», с помощью которого ей удалось разделить свет звезды на его составные цвета, словно радугу, и выявить тем самым присутствие гелия. Полученные данные, называемые спектром, также указали на положение и скорость атомов гелия в верхней части атмосферы HAT-P-11b, которая находится в 20 раз ближе к своей родной звезде, чем Земля к Солнцу.

Ромен Алларт, доктор философии, ученый в Женевском университете и первый автор исследования сообщил следующее: «Мы подозревали, что близость со звездой может повлиять на атмосферу данной экзопланеты. Однако новые наблюдения оказались настолько точными, что мы смогли обнаружить ускользание ее атмосферы в космос из-за повышенного звездного излучения».

Эти новые наблюдения подтверждают правильность современных компьютерных моделей, разрабатываемых под руководством Винсента Бурье, соавтора исследования и члена европейского проекта FOUR ACES, использованного для отслеживания траектории движения атомов гелия.

«Гелий сдувается с дневной стороны планеты к ее ночной части со скоростью более 10 000 километров в час. Поскольку речь идет об очень легком газе, то но него слабо воздействует притяжение планеты, поэтому он образует постоянно расширяющееся облако вокруг нее», – отметил Бурье.

Именно это явление делает HAT-P-11b похожей на огромный воздушный гелиевый шар.

Благодаря обнаружению гелия в экзопланетах в начале 2018 года исследователями Эксетерского университета, было открыто окно в углубленное изучение экстремальных атмосферных условий, царящих на самых горячих экзопланетах. Эти новые наблюдения показывают, что невероятно точные данные можно получить не только с помощью космических телескопов, но и наземного оборудования. Однако для этого оно должно быть оснащено подходящими инструментами.