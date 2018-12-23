Ученые предсказывают глобальное наводнение в результате разрушения древнего антарктического покрова

Это уже случалось раньше и может произойти снова.

Десятки тысяч лет назад гигантский ледяной покров в Антарктике растаял, что привело к увеличению уровня моря более чем на 9 метров по всему миру. В результате были затоплены огромные участки суши. Ученые считают, что подобная природная катастрофа может случиться снова, так как на планете постепенно повышается температура из-за искусственного глобального потепления. Соответствующие выводы были сделаны в новом исследовании.

Подобное таяние ледников вновь приведет к резкому повышению уровня моря, что в свою очередь станет причиной глобального наводнения. Исследователи во главе с геологом Андерсом Карлсоном из Университета штата Орегон заявили, что ледяной щит пропал около 125 000 лет назад в климатических условиях, которые были похожи на сегодняшние.

Если будущие исследования подтвердят этот вывод, то «западному антарктическому ледяному щиту, возможно, не понадобится огромный толчок, чтобы начать движение», отметил Джереми Шакун, палеоклиматолог из Бостонского колледжа, при беседе с журналистами издания Science. В свою очередь это указывает на то, что произошедшая за два последних десятилетия значительная потеря ледяной массы в этом регионе является, возможно, не кратковременным явлением, а началом глобального процесса.

Как только началось таяние древнего ледяного покрова, все довольно быстро вышло из-под контроля. Воды мирового океана, вероятнее всего, поднимались со скоростью почти 2,5 метра в столетие, что является долей секунды в планетарных масштабах.

В рамках проведения данного исследования команда Карлсона изучила несколько кернов из донных отложений, взятых у берегов Антарктиды. Керны представляют собой продолговатые цилиндры, состоящие из грязи и ила, а также позволяющие ученым изучить изменения климата Земли, произошедшие в далеком прошлом.

Разумеется, изменение климата, случившееся 120 000 лет назад, было естественным, а не вызванным человеком, как сегодня.

Ученые предполагают, что небольшое изменение в орбите и оси вращения Земли привело к повышению температуры в Северном полушарии, что вызвало климатические изменения во всем мире. Об этом сообщила Наталье Буттес из Национального центра атмосферных наук в Великобритании при беседе с журналистами Smithsonian.

Анонс данного исследования был сделан в декабре во время заседания Американского геофизического союза, прошедшего в Вашингтоне (округ Колумбия).

Часть этого процесса идет полным ходом: глобальное потепление привело к таянию более трех триллионов тонн льда в Антарктиде за последнюю четверть века, а исчезновение льда в этом регионе ускорилось в три раза за последнее десятилетие. Все это указывается в опубликованном в июне исследовании.

Растаявший лед эквивалентен более чем двум квадриллионам галлонов воды, которые стали частью Мирового океана. Таким образом, таяние ледяного покрова Антарктиды является одним из основных факторов повышения уровня моря. Этого количества воды достаточно, чтобы заполнить свыше одного миллиарда бассейнов или погрузить Техас на глубину почти четырех метров.

В целом, ученые утверждают, что таяние льдов в Антарктиде является причиной примерно одной трети всего повышения уровня моря на планете.