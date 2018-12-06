Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
Астрономия

Ученые предложили новое объяснение природы темной энергии и материи

Дата:
категория: Астрономия, КОСМОС, НАУКА

Исследователи из Оксфордского университета опубликовали новую теорию, объясняющую природу темной материи и энергии, из которых предположительно состоит большая часть Вселенной.

Благодаря специальной компьютерной модели ученые выяснили, что эти два невидимых для нас «вещества» являются текучей субстанцией, имеющей отрицательную массу. В этом случае неудивительно, что она расходится в разные направления с определенным ускорением, что и приводит к наблюдаемому расширению нашей Вселенной. А если учесть, что плотность энергии при данном процессе почти не изменяется, то можно предположить, что эта «жидкость» формируется постоянно.

Разработанная гипотеза объясняет кривые вращения и позволяет улучшить текущую космологическую модель. Однако специалисты из России отмечают, что все еще не доказано существование частиц, обладающих отрицательной гравитацией, поэтому результаты зарубежных экспертов требуют дополнительных проверок.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Ученые разработали классификацию микроглии
  2. Ученые MIT разработали перемещающееся растение-киборга
  3. Россия впервые в истории напечатала миниорганы на МКС

Эти новости могут вас заинтересовать

Астрономы открыли огромную планету из «пенопласта»

В небе над Новой Зеландией зафиксировали «горящий» НЛО

Жирафы находятся на грани вымирания, сообщают экологи

Зонд Juno смог заглянуть в Большое красное пятно Юпитера

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках