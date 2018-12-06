Ученые предложили новое объяснение природы темной энергии и материи

Исследователи из Оксфордского университета опубликовали новую теорию, объясняющую природу темной материи и энергии, из которых предположительно состоит большая часть Вселенной.

Благодаря специальной компьютерной модели ученые выяснили, что эти два невидимых для нас «вещества» являются текучей субстанцией, имеющей отрицательную массу. В этом случае неудивительно, что она расходится в разные направления с определенным ускорением, что и приводит к наблюдаемому расширению нашей Вселенной. А если учесть, что плотность энергии при данном процессе почти не изменяется, то можно предположить, что эта «жидкость» формируется постоянно.

Разработанная гипотеза объясняет кривые вращения и позволяет улучшить текущую космологическую модель. Однако специалисты из России отмечают, что все еще не доказано существование частиц, обладающих отрицательной гравитацией, поэтому результаты зарубежных экспертов требуют дополнительных проверок.