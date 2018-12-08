УАЗ подтвердил выход «Патриота» с АКПП в 2019 году

На странице отечественного автопроизводителя УАЗ в «Фейсбуке» появилась информация о том, что в следующем году состоится выход модели «Патриот», оснащенной «автоматом».

Однако в продажу она поступит не в начале весны, а намного позднее. Никаких других сведений о данном варианте внедорожника опубликовано не было. Эксперты считают, что машину оснастят 6-скоростной трансмиссией Punch Powertrain, разработанной французами.

Этой осенью российская компания продемонстрировала значительно усовершенствованную версию внедорожника Patriot. Теперь он оборудуется улучшенным бензиновым мотором объемом 2,7 литра и мощностью 150 «лошадок». К тому же специалисты доработали МКПП и сцепление. Приобрести новинку можно за 764 тысячи рублей.