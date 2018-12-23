УАЗ «Пикап» снова стал самым продаваемым пикапом на рынке России

За прошлый месяц на территории РФ было куплено 1300 пикапов, что на 8,1 процента меньше, чем в предыдущем году. Наиболее популярной моделью в сегменте снова стал УАЗ «Пикап».

Российский автопроизводитель смог реализовать 452 автомобиля за отчетный период. На следующей строчке оказалась японская модель «Тойота Хайлюкс», разошедшаяся тиражом в 364 единицы, что на 0,8 процента меньше, чем за аналогичный отрезок 2017 года. Третье место тоже занял пикап из Японии – Mitsubishi L200. Он, напротив, нарастил продажи на 10,1 процента, найдя 327 покупателей.

Напоминаем, что российская модель уступала верхнюю строчку в этом году только три раза, поэтому, если рассматривать годовые продажи, то она смогла заметно оторваться от своих основных конкурентов. Главным ее преимуществом является сравнительно низкая цена.