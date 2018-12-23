Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
АВТО

УАЗ «Пикап» снова стал самым продаваемым пикапом на рынке России

Дата:
категория: АВТО

За прошлый месяц на территории РФ было куплено 1300 пикапов, что на 8,1 процента меньше, чем в предыдущем году. Наиболее популярной моделью в сегменте снова стал УАЗ «Пикап».

Российский автопроизводитель смог реализовать 452 автомобиля за отчетный период. На следующей строчке оказалась японская модель «Тойота Хайлюкс», разошедшаяся тиражом в 364 единицы, что на 0,8 процента меньше, чем за аналогичный отрезок 2017 года. Третье место тоже занял пикап из Японии – Mitsubishi L200. Он, напротив, нарастил продажи на 10,1 процента, найдя 327 покупателей.

Напоминаем, что российская модель уступала верхнюю строчку в этом году только три раза, поэтому, если рассматривать годовые продажи, то она смогла заметно оторваться от своих основных конкурентов. Главным ее преимуществом является сравнительно низкая цена.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Lander Rover объявил российские цены на новый Evoque
  2. В России стартовали продажи обновленного Chevrolet Camaro
  3. Новые полицейские машины Tesla в Швейцарии имеют проблемы с защитой данных

Эти новости могут вас заинтересовать

Первый автомобиль Ольги Бузовой продают за 5 миллионов рублей

Компания FAW раскрыла, каков будет интерьер нового седана Besturn B50

Грузовик врезался в опору наземного пешеходного моста и обрушил его

Опубликован первый тизер внедорожника Land Rover Defender 2020

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках